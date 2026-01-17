Visite commentée Au pays de la pierre blanche Saint-Restitut

Visite commentée Au pays de la pierre blanche

Carrières Saint-Restitut Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 15:00:00

fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Le village de Saint-Restitut, doit sa renommée à l’exploitation de ses célèbres carrières où de nombreux vestiges sont encore visibles. Son histoire, depuis l’extraction de la pierre jusqu’à la naissance des édifices de la région est passionnante.

Carrières Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

The village of Saint-Restitut owes its fame to the exploitation of its famous quarries, where many remains can still be seen. Its history, from stone quarrying to the birth of the region’s buildings, is fascinating.

