La Véronique Saint-Restitut
La Véronique Saint-Restitut dimanche 14 juin 2026.
Saint-Restitut
La Véronique
2, place du Colonel Bertrand Saint-Restitut Drôme
Tarif : 13 – 13 – 15 EUR
Course
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 15:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Course nature de 12,5 km empruntant essentiellement des chemins avec traversée des carrières de Saint-Restitut/Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Marche pédestre sur le même parcours que la course.
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2, place du Colonel Bertrand Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 77 32 89 fijver26@orange.fr
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English :
12.5 km nature race, mainly on paths, crossing the quarries of Saint-Restitut/Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Walking on the same course as the race.
L’événement La Véronique Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence