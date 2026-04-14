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La Véronique Saint-Restitut

La Véronique Saint-Restitut dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 2, place du Colonel Bertrand

Ville : 26130 Saint-Restitut

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 13 13 15 Course

Saint-Restitut

La Véronique

2, place du Colonel Bertrand Saint-Restitut Drôme

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Course

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 15:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Course nature de 12,5 km empruntant essentiellement des chemins avec traversée des carrières de Saint-Restitut/Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Marche pédestre sur le même parcours que la course.
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2, place du Colonel Bertrand Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 77 32 89  fijver26@orange.fr

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English :

12.5 km nature race, mainly on paths, crossing the quarries of Saint-Restitut/Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Walking on the same course as the race.

L’événement La Véronique Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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