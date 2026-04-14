Saint-Restitut

La Véronique

2, place du Colonel Bertrand Saint-Restitut Drôme

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Course

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 15:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Course nature de 12,5 km empruntant essentiellement des chemins avec traversée des carrières de Saint-Restitut/Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Marche pédestre sur le même parcours que la course.

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2, place du Colonel Bertrand Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 77 32 89 fijver26@orange.fr

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English :

12.5 km nature race, mainly on paths, crossing the quarries of Saint-Restitut/Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Walking on the same course as the race.

L’événement La Véronique Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence