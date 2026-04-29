Saint-Restitut

Marie-Antoinette et Mozart

Salle polyvalente Saint-Restitut Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Conférence de Patrick Barbier

Un rendez-vous manqué dans une capitale très musicale, où les opéras de Gluck ou de Piccinni, les opéras comiques de Grétry et le Concert Spirituel apportent un vent de renouveau encouragé par la reine.

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Salle polyvalente Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18 contact@mozart-festival.fr

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English :

Lecture by Patrick Barbier:

A missed appointment in a highly musical capital, where the operas of Gluck or Piccinni, the comic operas of Grétry and the Concert Spirituel brought a wind of renewal encouraged by the Queen.

L’événement Marie-Antoinette et Mozart Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence