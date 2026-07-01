Informations pratiques

Saint-Restitut

La frise de bas-reliefs de l’église de Saint-Restitut

Rue de l’église Saint-Restitut Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30 18:30:00

Date(s) :

2026-07-30

La tour de l’église de Saint-Restitut est décorée, à mi-hauteur sur ses quatre côtés, d’une frise juxtaposant des motifs en bas-reliefs représentant des scènes du livre de l’Apocalypse de l’évangéliste Jean ainsi qu’un zodiaque complet.

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Rue de l’église Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 99 57 51 aaeglisesaintrestitut@gmail.com

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English :

The tower of the Church of Saint-Restitut is decorated, halfway up on all four sides, with a frieze featuring alternating bas-relief motifs depicting scenes from the Book of Revelation by the Evangelist John, as well as a complete zodiac.

L’événement La frise de bas-reliefs de l’église de Saint-Restitut Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence