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Jeu d’enquête Le Hurleur des Carrières Le village Saint-Restitut

Jeu d’enquête Le Hurleur des Carrières Le village Saint-Restitut mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Le village

Adresse : Départ du centre du village

Ville : 26130 Saint-Restitut

Département : Drôme

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5 5

Saint-Restitut

Jeu d’enquête Le Hurleur des Carrières

Le village Départ du centre du village Saint-Restitut Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Plongez vous au cœur du village de carriers de Saint Restitut lors de cette nouvelle enquête prenant place au début des années 1900.
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Le village Départ du centre du village Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98  contact@drome-sud-provence.com

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English :

Immerse yourself in the quarry village of Saint Restitut in this new investigation set in the early 1900s.

L’événement Jeu d’enquête Le Hurleur des Carrières Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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