Dodo Tharaud Saint-Restitut
Dodo Tharaud Saint-Restitut dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Restitut
Dodo Tharaud
Salle polyvalente Saint-Restitut Drôme
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 23:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Prolongez le plaisir du concert !
Immergé dans l’obscurité, le public, allongé, se laisse transporter par Alexandre Tharaud au piano et ses invités. Une séance musicale à la porte des songes.
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Salle polyvalente Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18 contact@mozart-festival.fr
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English :
Extend the pleasure of the concert!
Immersed in darkness, the audience reclines and lets itself be transported by Alexandre Tharaud at the piano and his guests. A musical session at the door of dreams.
L’événement Dodo Tharaud Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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