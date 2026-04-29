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Dodo Tharaud Saint-Restitut

Dodo Tharaud Saint-Restitut dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 26130 Saint-Restitut

Département : Drôme

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif : 5 5 30

Saint-Restitut

Dodo Tharaud

Salle polyvalente Saint-Restitut Drôme

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 23:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Prolongez le plaisir du concert !
Immergé dans l’obscurité, le public, allongé, se laisse transporter par Alexandre Tharaud au piano et ses invités. Une séance musicale à la porte des songes.
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Salle polyvalente Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18  contact@mozart-festival.fr

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English :

Extend the pleasure of the concert!
Immersed in darkness, the audience reclines and lets itself be transported by Alexandre Tharaud at the piano and his guests. A musical session at the door of dreams.

L’événement Dodo Tharaud Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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