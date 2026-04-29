Saint-Restitut

Dodo Tharaud

Salle polyvalente Saint-Restitut Drôme

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 23:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Prolongez le plaisir du concert !

Immergé dans l’obscurité, le public, allongé, se laisse transporter par Alexandre Tharaud au piano et ses invités. Une séance musicale à la porte des songes.

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Salle polyvalente Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18 contact@mozart-festival.fr

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English :

Extend the pleasure of the concert!

Immersed in darkness, the audience reclines and lets itself be transported by Alexandre Tharaud at the piano and his guests. A musical session at the door of dreams.

L’événement Dodo Tharaud Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence