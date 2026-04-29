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Alexandre Tharaud Saint-Restitut

Alexandre Tharaud Saint-Restitut dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Carrière de la Barrière

Ville : 26130 Saint-Restitut

Département : Drôme

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 58

Saint-Restitut

Alexandre Tharaud

Carrière de la Barrière Saint-Restitut Drôme

Tarif : 5 – 5 – 58 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19 22:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Un voyage entre clarté classique et paysages sonores impressionnistes où le piano devient orchestre avec Alexandre Tharaud.
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Carrière de la Barrière Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18  contact@mozart-festival.fr

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English :

A journey between classical clarity and impressionist soundscapes, where piano becomes orchestra with Alexandre Tharaud.

L’événement Alexandre Tharaud Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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