Saint-Restitut

Mozart le parisien

Carrière de la Barrière Saint-Restitut Drôme

Tarif : 5 – 5 – 58 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 22:15:00

Date(s) :

2026-07-18

Paris vibre, l’orchestre s’enflamme à 22 ans, Wolfgang Amadeus Mozart signe une Symphonie parisienne éclatante, pensée pour éblouir



Avec l’Orchestre National Avignon-Provence et Alexandre Tharaud au piano. Sous la direction de Philippe Bernold.

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Carrière de la Barrière Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18 contact@mozart-festival.fr

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English :

Paris vibrates, the orchestra ignites: at the age of 22, Wolfgang Amadeus Mozart signs a dazzling Parisian Symphony, designed to dazzle



With the Orchestre National Avignon-Provence and Alexandre Tharaud at the piano. Conducted by Philippe Bernold.

L’événement Mozart le parisien Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence