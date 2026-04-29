Mozart le parisien Saint-Restitut
Mozart le parisien Saint-Restitut samedi 18 juillet 2026.
Saint-Restitut
Mozart le parisien
Carrière de la Barrière Saint-Restitut Drôme
Tarif : 5 – 5 – 58 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:15:00
Date(s) :
2026-07-18
Paris vibre, l’orchestre s’enflamme à 22 ans, Wolfgang Amadeus Mozart signe une Symphonie parisienne éclatante, pensée pour éblouir
Avec l’Orchestre National Avignon-Provence et Alexandre Tharaud au piano. Sous la direction de Philippe Bernold.
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Carrière de la Barrière Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18 contact@mozart-festival.fr
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English :
Paris vibrates, the orchestra ignites: at the age of 22, Wolfgang Amadeus Mozart signs a dazzling Parisian Symphony, designed to dazzle
With the Orchestre National Avignon-Provence and Alexandre Tharaud at the piano. Conducted by Philippe Bernold.
L’événement Mozart le parisien Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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