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Journées du Patrimoine | Visite Saint-Avit-Sénieur Parvis de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur

Journées du Patrimoine | Visite Saint-Avit-Sénieur Parvis de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur

Journées du Patrimoine | Visite Saint-Avit-Sénieur Parvis de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Parvis de l'Abbatiale

Adresse : Le bourg

Ville : 24440 Saint-Avit-Sénieur

Département : Dordogne

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Avit-Sénieur

Journées du Patrimoine | Visite Saint-Avit-Sénieur

Parvis de l’Abbatiale Le bourg Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 14:00:00

Date(s) :
2026-09-18

L’ association pour la sauvegarde du patrimoine organise pendant les journées du patrimoine des visites guidées gratuites du village de Saint Avit Sénieur.

Rendez-vous devant l’église abbatiale.   .

Parvis de l’Abbatiale Le bourg Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 36 17 47 

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English : Journées du Patrimoine | Visite Saint-Avit-Sénieur

L’événement Journées du Patrimoine | Visite Saint-Avit-Sénieur Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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