Journées du Patrimoine | Visite Saint-Avit-Sénieur Parvis de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur
Journées du Patrimoine | Visite Saint-Avit-Sénieur Parvis de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur vendredi 18 septembre 2026.
Saint-Avit-Sénieur
Journées du Patrimoine | Visite Saint-Avit-Sénieur
Parvis de l’Abbatiale Le bourg Saint-Avit-Sénieur Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 14:00:00
Date(s) :
2026-09-18
L’ association pour la sauvegarde du patrimoine organise pendant les journées du patrimoine des visites guidées gratuites du village de Saint Avit Sénieur.
Rendez-vous devant l’église abbatiale. .
Parvis de l’Abbatiale Le bourg Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 36 17 47
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English : Journées du Patrimoine | Visite Saint-Avit-Sénieur
L’événement Journées du Patrimoine | Visite Saint-Avit-Sénieur Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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