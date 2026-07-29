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Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires Cité des Mémoires Hendaye

samedi 19 septembre 2026 · Cité des Mémoires · Hendaye

Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires Cité des Mémoires Hendaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cité des Mémoires
Adresse
26 rue de l'Église
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires

Cité des Mémoires 26 rue de l’Église Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La Cité des Mémoires proposera des visites aux horaires suivants

• Le matin 10h00 / 10h30 / 11h00.
• L’après- midi 14h00 / 14h30 / 15h00 / 15h30 / 16h00 / 16h30 / 17h00 / 17h30.

Durée de la visite 45 minutes environ.   .

Cité des Mémoires 26 rue de l’Église Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 81 90 

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English : Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires

L’événement Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires Hendaye a été mis à jour le 2026-07-26 par Hendaye Tourisme & Commerce

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