Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires Cité des Mémoires Hendaye
samedi 19 septembre 2026 · Cité des Mémoires · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires
Cité des Mémoires 26 rue de l’Église Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La Cité des Mémoires proposera des visites aux horaires suivants
• Le matin 10h00 / 10h30 / 11h00.
• L’après- midi 14h00 / 14h30 / 15h00 / 15h30 / 16h00 / 16h30 / 17h00 / 17h30.
Durée de la visite 45 minutes environ. .
Cité des Mémoires 26 rue de l’Église Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 81 90
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English : Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires
L’événement Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires Hendaye a été mis à jour le 2026-07-26 par Hendaye Tourisme & Commerce
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