Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires Cité des Mémoires Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires

Cité des Mémoires 26 rue de l’Église Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Cité des Mémoires proposera des visites aux horaires suivants

• Le matin 10h00 / 10h30 / 11h00.

• L’après- midi 14h00 / 14h30 / 15h00 / 15h30 / 16h00 / 16h30 / 17h00 / 17h30.

Durée de la visite 45 minutes environ. .

Cité des Mémoires 26 rue de l’Église Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 81 90

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English : Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires

L’événement Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires Hendaye a été mis à jour le 2026-07-26 par Hendaye Tourisme & Commerce