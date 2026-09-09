Journées du Patrimoine Visites guidées du Printemps Deauville Printemps Deauville Deauville
samedi 19 septembre 2026 · Printemps Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Journées du Patrimoine Visites guidées du Printemps Deauville
Printemps Deauville 104 rue Eugène Colas Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
1912, le Printemps est le premier grand magasin à s’implanter hors de Paris pour accompagner ses clients sur leur lieu de villégiature Printemps Deauville est né.
1912, le Printemps est le premier grand magasin à s’implanter hors de Paris pour accompagner ses clients sur leur lieu de villégiature Printemps Deauville est né. Le magasin s’installe dans une bâtisse néo-normande proche de la plage et devient vite une adresse incontournable. Mai 2023, le Printemps Deauville réouvre ses portes après avoir été entièrement repensé. Les secrets de ce lieu centenaire chargé d’histoire et les anecdotes liées à l’ouverture du Nouveau Printemps seront dévoilés lors de ces visites. .
Printemps Deauville 104 rue Eugène Colas Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 14 67 41 00
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English : Journées du Patrimoine Visites guidées du Printemps Deauville
In 1912, Printemps became the first department store to open outside Paris, so it could serve its customers at their holiday destinations: Printemps Deauville was born.
L’événement Journées du Patrimoine Visites guidées du Printemps Deauville Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
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