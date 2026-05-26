Les Franciscaines à livre ouvert Prix Lucien Barrière du roman américain Festival du cinéma américain de Deauville Deauville
Les Franciscaines à livre ouvert Prix Lucien Barrière du roman américain Festival du cinéma américain de Deauville Deauville mercredi 9 septembre 2026.
Deauville
Les Franciscaines à livre ouvert Prix Lucien Barrière du roman américain Festival du cinéma américain de Deauville
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09 17:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Le Prix Lucien-Barrière du roman américain, créé en 1976, est remis chaque année dans le cadre du Festival du cinéma américain de Deauville.
Le Prix Lucien-Barrière du roman américain, créé en 1976, est remis chaque année dans le cadre du Festival du cinéma américain de Deauville.
Ce prix, organisé par Béatrice Nakache Halimi, distingue un ouvrage consacré à l’Amérique et compte, parmi les anciens lauréats, quelques-uns des plus grands noms de la littérature américaine : Irwin Shaw, Norman Mailer, Gore Vidal, Samuel Fuller, Paul Auster, Jerome Charyn, Mary Higgins Clark, Michael Cimino, Danielle Steel, Jim Harrison, Michael Collins, Stewart O’Nan, Colum McCann, Nathan Hill…
Sélectionné par un jury composé d’écrivains et de journalistes (François Armanet, Ariane Bois, Tiffany Gassouk, Colombe Schneck et Éric Neuhoff), le Prix Lucien-Barrière du roman américain 2026 sera remis à un auteur américain, le 9 septembre, lors du Festival du cinéma américain de Deauville.
Rencontre suivie d’une dédicace. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les Franciscaines à livre ouvert Prix Lucien Barrière du roman américain Festival du cinéma américain de Deauville
The Lucien Barrière Prize for the American Novel, created in 1976, is awarded every year as part of the Deauville American Film Festival.
L’événement Les Franciscaines à livre ouvert Prix Lucien Barrière du roman américain Festival du cinéma américain de Deauville Deauville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SPL Deauville
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