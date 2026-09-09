Rencontre-dédicace avec Quentin Paillé pour son essai Pompidou contre de Gaulle Place du Marché Deauville

Informations pratiques

Deauville

Rencontre-dédicace avec Quentin Paillé pour son essai Pompidou contre de Gaulle

Place du Marché Librairie du Marché Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Georges Pompidou n’est pas l’héritier du général de Gaulle. S’il lui a été loyal, il n’a jamais hésité ni à marquer sa différence ni à exercer sa liberté. La relation entre les deux hommes n’a pas toujours été idyllique…

Georges Pompidou n’est pas l’héritier du général de Gaulle. S’il lui a été loyal, il n’a jamais hésité ni à marquer sa différence ni à exercer sa liberté. La relation entre les deux hommes n’a pas toujours été idyllique. Comme conseiller puis Premier ministre, Georges Pompidou a su obéir au Général sans négliger son autonomie. Pour de Gaulle, la fonction présidentielle relevait d’un lien direct entre la nation et son chef. Pompidou, au contraire, constatait les changements d’une société en ébullition, qu’il jugeait prête à se défaire de sa figure fondatrice. Élu en 1969 à la tête de l’Etat, il veut inscrire sa famille politique dans le jeu des partis, sortir d’un pouvoir charismatique sans pour autant renier complètement l’œuvre du Général. Ce mouvement, interrompu par sa mort en 1974, a laissé des fractures au sein de la droite. Elles sont, aujourd’hui encore, au cœur des divisions qui la traversent, et qu’elle peine à dépasser. .

Place du Marché Librairie du Marché Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 88 92 95

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English : Rencontre-dédicace avec Quentin Paillé pour son essai Pompidou contre de Gaulle

Georges Pompidou was not General de Gaulle’s heir. Whilst he remained loyal to him, he never hesitated to assert his independence or to exercise his freedom. The relationship between the two men was not always a bed of roses…

L’événement Rencontre-dédicace avec Quentin Paillé pour son essai Pompidou contre de Gaulle Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville