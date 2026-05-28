Les rencontres du musée Raoul Dufy & Paul Poiret, une collaboration au service de la mode par Anthony Cardoso Deauville

Deauville

Les rencontres du musée Raoul Dufy & Paul Poiret, une collaboration au service de la mode par Anthony Cardoso

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Dans l’ébullition du Paris cosmopolite des avant-gardes de ce XXᵉ siècle naissant, le peintre Raoul Dufy rencontre le jeune couturier Paul Poiret. Une rencontre décisive qui changea le cours de la vie du peintre.

Dans l’ébullition du Paris cosmopolite des avant-gardes de ce XXᵉ siècle naissant, le peintre Raoul Dufy rencontre le jeune couturier Paul Poiret. Une rencontre décisive qui changea le cours de la vie du peintre.

Alors que ses toiles cubistes plongent Dufy dans un doute certain, le peintre se lance, un peu par hasard, dans la gravure sur bois pour Apollinaire. Tombé sous le charme de ces motifs gravés, Poiret offre au peintre de travailler pour lui. Les frontières entre art majeur et arts décoratifs vont bientôt s’estomper… grâce aux audaces colorées d’un jeune peintre devenu dessinateur pour la mode. Conférencier passionné par la mode et les arts décoratifs, Anthony Cardoso partage l’histoire de cette rencontre illustrée par des œuvres de Dufy, des images d’archives de la haute couture de Poiret et quelques extraits récités des mémoires de ce génie de la couture. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les rencontres du musée Raoul Dufy & Paul Poiret, une collaboration au service de la mode par Anthony Cardoso

In the hustle and bustle of the cosmopolitan avant-garde Paris of this nascent XXᵉ century, the painter Raoul Dufy met the young couturier Paul Poiret. It was a decisive meeting that changed the course of the painter’s life.

L’événement Les rencontres du musée Raoul Dufy & Paul Poiret, une collaboration au service de la mode par Anthony Cardoso Deauville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SPL Deauville