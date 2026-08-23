Informations pratiques

Wassy

Journées du Patrimoine Wassy en aquarelles portes ouvertes de l’atelier Expression Artistique

Centre Socio Culturel Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association Expression Artistique de Wassy ouvre les portes de son atelier au Centre Socio-Culturel de Wassy.

Les visiteurs pourront découvrir les réalisations créées par les adhérents tout au long de l’année peintures, aquarelles et œuvres originales témoignent de la créativité et du savoir-faire des artistes de l’association. Le livre Wassy en aquarelles sera également présenté, accompagné de l’ensemble des tableaux originaux qui l’ont illustré.

Le professeur et les adhérents seront présents pour échanger avec le public, partager leur passion et faire découvrir les différentes approches artistiques développées au sein de l’atelier. .

Centre Socio Culturel Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 38 50

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Wassy en aquarelles portes ouvertes de l’atelier Expression Artistique Wassy a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne