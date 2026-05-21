Journées Européenes du Patrimoine du 18 au 20 Septembre SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges

Saint-Bertrand-de-Comminges

Journées Européenes du Patrimoine du 18 au 20 Septembre

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Musée Archéologique Départemental Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Journées du Patrimoine

Vendredi 18 Septembre Les enfants du patrimoine

Samedi 19 Septembre Atelier de Calligraphie Romaine & Conférence

Dimanche 20 Septembre Visite-spectacle .

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Musée Archéologique Départemental Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

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English :

Heritage Days

L’événement Journées Européenes du Patrimoine du 18 au 20 Septembre Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65