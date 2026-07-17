Informations pratiques

Saint-Nazaire-sur-Charente

Journées européenne du patrimoine Église de St Nazaire sur Charente

1 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, (re)découvrez l’église de St Nazaire suite à sa rénovation

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1 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 81 01 mairie@stnazairesurcharente.fr

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English : European Heritage Days: St Nazaire Church on the Charente

As part of European Heritage Days, (re)discover the Church of St. Nazaire following its renovation

L’événement Journées européenne du patrimoine Église de St Nazaire sur Charente Saint-Nazaire-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan