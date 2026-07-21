Informations pratiques

Schirmeck

Journées européennes de la culture juive Portes ouvertes Synagogue

51 rue des Ecoles Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de la Culture Juive, profitez de l’ouverture de la synagogue de 9h à 12h et de 14h à 18h pour des visites libres.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de la Culture Juive, profitez de l’ouverture de la synagogue de 9h à 12h et de 14h à 18h pour des visites libres.

La synagogue édifiée en 1906 sur les plans des architectes David Falk et Émile Wolf témoigne de la présence d’une importante communauté juive jusqu’au milieu du 20ème siècle. Rénové à l’extérieur, le bâtiment de plan centré a sa porte d’entrée sur le côté laissant place, sur sa façade sur rue, à une grande fenêtre thermale servant de cadre aux tables de la loi. Profitez d’une unique occasion de découvrir les intérieurs de la synagogue. .

51 rue des Ecoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 80

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English :

On the occasion of the European Days of Jewish Heritage and Culture, take advantage of the synagogue’s opening hours from 9am to 12pm and from 2pm to 6pm for free visits.

L’événement Journées européennes de la culture juive Portes ouvertes Synagogue Schirmeck a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche