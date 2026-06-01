Journées européennes de l’archéologie Devenez archéologue sous-marin… en piscine Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes de l’archéologie Devenez archéologue sous-marin… en piscine Saint-Jean-de-Luz dimanche 14 juin 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes de l’archéologie Devenez archéologue sous-marin… en piscine
Route d’Ascain Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:30:00
Date(s) :
2026-06-14
L’association Urpeko Ondarea vous invite à une immersion originale en piscine pour découvrir la plongée sous-marine appliquée à l’archéologie. Glissez-vous dans la peau d’un archéologue sous-marin et explorez, le temps d’une expérience, les gestes et les sensations de cette discipline hors du commun.
Apportez maillot de bain et serviette.
Réservation obligatoire .
Route d’Ascain Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr
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English : Journées européennes de l’archéologie Devenez archéologue sous-marin… en piscine
L’événement Journées européennes de l’archéologie Devenez archéologue sous-marin… en piscine Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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