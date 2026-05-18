Journées Européennes de l’Archéologie Mosaïque Gallo-Romaine Office de Tourisme du Migennois Migennes

Migennes

Journées Européennes de l’Archéologie Mosaïque Gallo-Romaine

Office de Tourisme du Migennois 1, place Francois Mitterrand Migennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Plongez dans l’histoire fascinante de la mosaïque gallo-romaine de Migennes, l’un des trésors archéologiques du territoire et de l’Yonne.

Découverte en 1975 sous la surface du sol, cette mosaïque polychrome de plus de 210 m² appartenait à une vaste villa gallo-romaine. Motifs géométriques, symboles, fouilles, restauration, reproductions… chaque fragment raconte une part de l’histoire du Migennois.

Au programme sur les deux jours

• Visites commentées des fragments authentiques exposés à l’Office de Tourisme, à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

• Photos et anecdotes des fouilles archéologiques

• Décryptage des motifs et symboles de la mosaïque

• Série spéciale sur nos réseaux sociaux #ArchéoOuIntox autour des idées reçues les plus surprenantes .

Office de Tourisme du Migennois 1, place Francois Mitterrand Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Journées Européennes de l’Archéologie Mosaïque Gallo-Romaine

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Mosaïque Gallo-Romaine Migennes a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Migennes