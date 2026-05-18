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Journées Européennes de l’Archéologie Mosaïque Gallo-Romaine Office de Tourisme du Migennois Migennes

Journées Européennes de l’Archéologie Mosaïque Gallo-Romaine Office de Tourisme du Migennois Migennes

Journées Européennes de l’Archéologie Mosaïque Gallo-Romaine Office de Tourisme du Migennois Migennes vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Office de Tourisme du Migennois

Adresse : 1, place Francois Mitterrand

Ville : 89400 Migennes

Département : Yonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Migennes

Journées Européennes de l’Archéologie Mosaïque Gallo-Romaine

Office de Tourisme du Migennois 1, place Francois Mitterrand Migennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Plongez dans l’histoire fascinante de la mosaïque gallo-romaine de Migennes, l’un des trésors archéologiques du territoire et de l’Yonne.
Découverte en 1975 sous la surface du sol, cette mosaïque polychrome de plus de 210 m² appartenait à une vaste villa gallo-romaine. Motifs géométriques, symboles, fouilles, restauration, reproductions… chaque fragment raconte une part de l’histoire du Migennois.

Au programme sur les deux jours
• Visites commentées des fragments authentiques exposés à l’Office de Tourisme, à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
• Photos et anecdotes des fouilles archéologiques
• Décryptage des motifs et symboles de la mosaïque
• Série spéciale sur nos réseaux sociaux #ArchéoOuIntox autour des idées reçues les plus surprenantes   .

Office de Tourisme du Migennois 1, place Francois Mitterrand Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70  ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Journées Européennes de l’Archéologie Mosaïque Gallo-Romaine

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Mosaïque Gallo-Romaine Migennes a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Migennes

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