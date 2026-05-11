Cap Migennes Plage Rue Léo Lagrange Migennes

Migennes

Cap Migennes Plage

Rue Léo Lagrange Parc de l’Ancienne Baignade Migennes Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-11

Au programme

– Baignade surveillée du 4 juillet au 30 août, du mercredi au dimanche, de 13h30 à 19h30

– Activités gratuites pour petits et grands du 11 juillet au 16 août canoë, pédalos, paddles, jeux de plage, concerts…

Et bien sûr, restauration sur place pour vous rafraîchir et vous régaler ! .

Rue Léo Lagrange Parc de l’Ancienne Baignade Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 09 45 bienvenue@migennois.fr

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English : Cap Migennes Plage

L’événement Cap Migennes Plage Migennes a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité