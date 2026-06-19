Visite guidée et musicale Raconte l’Escale Cabaret l’Escale Migennes

Migennes

Visite guidée et musicale Raconte l’Escale

Cabaret l’Escale 1-3 rue Johnny Hallyday Migennes Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Revivez l’âge d’or du Cabaret l’Escale de Migennes lors d’une visite musicale et guidée au cœur d’un lieu emblématique de l’Yonne. Autrefois dancing, hôtel-restaurant puis véritable salle de spectacle, ce petit Olympia de province a vu défiler les plus grands noms de la chanson française Jacques Brel, Charles Trenet, Juliette Gréco, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Johnny Hallyday et bien d’autres encore.

Entrez dans l’incroyable histoire de ce cabaret où les voyageurs de la gare de Laroche-Migennes venaient faire escale. Des bombardements de 1945 à sa reconstruction dans les années 1950, en passant par ses coulisses, ses objets de collection et les souvenirs laissés par les artistes, chaque salle révèle une page de son histoire.

Plongez dans les anecdotes, les archives et les chansons qui ont marqué plusieurs générations. Pendant 1h30, chantez, écoutez et revivez les grands moments qui ont fait vibrer la scène de l’Escale. Une immersion conviviale et musicale dans l’un des plus beaux témoins du patrimoine culturel Migennois. .

Cabaret l’Escale 1-3 rue Johnny Hallyday Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite guidée et musicale Raconte l’Escale

L’événement Visite guidée et musicale Raconte l’Escale Migennes a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Migennes