Visite commentée Un Tour de Rotonde Office de Tourisme du Migennois Migennes vendredi 10 juillet 2026.

Migennes

Visite commentée Un Tour de Rotonde

Office de Tourisme du Migennois 1 place François Mitterand Migennes Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-01

Bienvenue à la gare de Laroche-Migennes, l’un des hauts lieux ferroviaire français. Autrefois, trois immenses rotondes animaient le dépôt où des centaines d’ouvriers entretenaient les locomotives qui parcouraient le pays. Aujourd’hui, une seule a traversé le temps la Survivante .

Habituellement fermée au public, cette impressionnante rotonde en demi-lune vous ouvre exceptionnellement ses portes. Empruntez le chemin de ronde et découvrez les coulisses de ce patrimoine industriel unique. Plusieurs locomotives historiques, préservées par des passionnés y sont abritées. Parmi elles se trouve la célèbre 2D2, classée Monument Historique, l’une des dernières de France et restaurée dans son état d’origine. Si la chance est au rendez-vous, vous pourrez assister à sa sortie matinale, entendre son sifflet résonner sous la charpente et admirer son élégante silhouette reprendre vie sous le soleil.

Une visite exceptionnelle au plus près des géants du rail, entre prouesse technique, mémoire ouvrière et souvenirs d’enfance. .

Office de Tourisme du Migennois 1 place François Mitterand Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée Un Tour de Rotonde

L’événement Visite commentée Un Tour de Rotonde Migennes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Migennes