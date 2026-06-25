Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage Cap Migennes Plage Migennes
jeudi 16 juillet 2026 · Cap Migennes Plage · Migennes
Informations pratiques
Migennes
Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage
Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Le canal de Bourgogne est l’un des incontournables du territoire Migennois. Mais êtes-vous incollable à son sujet ?
On m’appelait flottage lorsque je parcourais la France en passant par Migennes. Mais savez-vous qui j’étais vraiment ?
Nous, quand on était cheminots, on ne s’entendait pas forcément bien avec les gens de l’eau… À votre avis, comment les surnommait-on ?
Pour continuer l’aventure, apprenez à pêcher le carnassier comme un pro grâce aux initiations proposées par La Gauloise. .
Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr
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English : Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage
L’événement Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage Migennes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Migennes
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