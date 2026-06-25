Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage Cap Migennes Plage Migennes

Informations pratiques

Migennes

Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage

Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le canal de Bourgogne est l’un des incontournables du territoire Migennois. Mais êtes-vous incollable à son sujet ?

On m’appelait flottage lorsque je parcourais la France en passant par Migennes. Mais savez-vous qui j’étais vraiment ?

Nous, quand on était cheminots, on ne s’entendait pas forcément bien avec les gens de l’eau… À votre avis, comment les surnommait-on ?

Pour continuer l’aventure, apprenez à pêcher le carnassier comme un pro grâce aux initiations proposées par La Gauloise. .

Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage

L’événement Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage Migennes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Migennes