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AGENDA · Migennes

Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage Cap Migennes Plage Migennes

jeudi 16 juillet 2026 · Cap Migennes Plage · Migennes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Cap Migennes Plage
Adresse
Allée Léo Lagrange
Ville
89400 Migennes
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Migennes

Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage

Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Le canal de Bourgogne est l’un des incontournables du territoire Migennois. Mais êtes-vous incollable à son sujet ?
On m’appelait flottage lorsque je parcourais la France en passant par Migennes. Mais savez-vous qui j’étais vraiment ?
Nous, quand on était cheminots, on ne s’entendait pas forcément bien avec les gens de l’eau… À votre avis, comment les surnommait-on ?

Pour continuer l’aventure, apprenez à pêcher le carnassier comme un pro grâce aux initiations proposées par La Gauloise.   .

Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70  ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage

L’événement Jeu de Memory La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage Migennes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Migennes

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