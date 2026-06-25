Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage Cap Migennes Plage Migennes

Informations pratiques

Migennes

Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage

Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Nos villages sont maillés de cours d’eau et décorés de nombreux étangs et lavoirs. Mais connaissez-vous tous leurs secrets ? L’Office de Tourisme du Migennois vous guidera dans cette découverte insolite des communes du territoire.

Grand chef de troupes, j’ai amené mon armée à Bonnard… On me retrouve dans les histoires d’Astérix et Obélix. Qui suis-je ?

Nous, les lavoirs de Chichery, nous ne sommes pas comme les autres… Nos sources ont des noms pour le moins atypiques. Saurez-vous les deviner ?

Moi, quand je lavais mon linge au bord de l’Yonne à Bassou, il y avait une chance sur cinq pour que je finisse trempée de la tête aux pieds… À votre avis, pourquoi ?

Pour les plus curieux, participez à un atelier cabanes à insectes animé par la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Yonne. .

Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage

L’événement Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage Migennes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Migennes