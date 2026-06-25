Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage Cap Migennes Plage Migennes
jeudi 30 juillet 2026 · Cap Migennes Plage · Migennes
Informations pratiques
Migennes
Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage
Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Nos villages sont maillés de cours d’eau et décorés de nombreux étangs et lavoirs. Mais connaissez-vous tous leurs secrets ? L’Office de Tourisme du Migennois vous guidera dans cette découverte insolite des communes du territoire.
Grand chef de troupes, j’ai amené mon armée à Bonnard… On me retrouve dans les histoires d’Astérix et Obélix. Qui suis-je ?
Nous, les lavoirs de Chichery, nous ne sommes pas comme les autres… Nos sources ont des noms pour le moins atypiques. Saurez-vous les deviner ?
Moi, quand je lavais mon linge au bord de l’Yonne à Bassou, il y avait une chance sur cinq pour que je finisse trempée de la tête aux pieds… À votre avis, pourquoi ?
Pour les plus curieux, participez à un atelier cabanes à insectes animé par la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Yonne. .
Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr
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English : Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage
L’événement Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage Migennes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Migennes
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