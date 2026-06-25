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Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage Cap Migennes Plage Migennes

jeudi 30 juillet 2026 · Cap Migennes Plage · Migennes

Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage Cap Migennes Plage Migennes

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Cap Migennes Plage
Adresse
Allée Léo Lagrange
Ville
89400 Migennes
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Migennes

Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage

Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :
2026-07-30

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Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70  ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage

L’événement Jeu de Memory Le Migennois au fil de l’eau Cap Migennes Plage Migennes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Migennes

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