Visite commentée Sa Majesté le canal de Bourgogne Office de Tourisme du Migennois Migennes mercredi 8 juillet 2026.

Migennes

Visite commentée Sa Majesté le canal de Bourgogne

Office de Tourisme du Migennois 1 place François Mitterand Migennes Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05

Le canal de Bourgogne n’a pas toujours eu le visage paisible qu’on lui connaît aujourd’hui. Cartes postales anciennes en main, devenez détective du passé et tentez de retrouver les lieux photographiés il y a plus d’un siècle. Saurez-vous reconnaître les quais, les ponts, les maisons ou les paysages qui ont traversé le temps ?

Près de trois siècles et demi s’écoulèrent entre sa conception et sa réalisation avant une mise en navigation en 1833. Le quartier du canal devient alors l’un des principaux centres d’activité de la ville. Dans l’avant-port règne une agitation permanente mariniers, marchandises, toueurs , chemin de halage, voilerie, se croisent dans un ballet quotidien. Les radeaux de sapins venus du Jura descendent également les eaux, tandis que le flottage à bûches perdues du Morvan accompagne le développement économique de la région.

Entre enquête photographique, anecdotes insolites et histoire du canal, cette visite vous invite à redécouvrir Migennes sous un angle inédit, là où l’eau a façonné les paysages, les métiers et la vie de toute une population. .

Office de Tourisme du Migennois 1 place François Mitterand Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée Sa Majesté le canal de Bourgogne

L’événement Visite commentée Sa Majesté le canal de Bourgogne Migennes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Migennes