Visite commentée de la Mosaïque Gallo-Romaine Office de Tourisme du Migennois Migennes
Visite commentée de la Mosaïque Gallo-Romaine Office de Tourisme du Migennois Migennes mercredi 1 juillet 2026.
Migennes
Visite commentée de la Mosaïque Gallo-Romaine
Office de Tourisme du Migennois 1 place François Mitterrand Migennes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-15
Les mosaïques gallo-romaines, ce n’est pas qu’en Italie ! À Migennes, plongez près de 1 700 ans en arrière, à l’époque où Mitigana (ancien nom de Migennes) était occupée par une vaste villa gallo-romaine. Au IVᵉ siècle, ses habitants marchaient chaque jour sur une somptueuse mosaïque polychrome et géométrique de 210 m², aujourd’hui reconnue comme l’une des plus vastes de la Gaule du Nord. .
Office de Tourisme du Migennois 1 place François Mitterrand Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr
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English : Visite commentée de la Mosaïque Gallo-Romaine
L’événement Visite commentée de la Mosaïque Gallo-Romaine Migennes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Migennes
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