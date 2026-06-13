Visite commentée de la Mosaïque Gallo-Romaine Office de Tourisme du Migennois Migennes mercredi 1 juillet 2026.

Migennes

Visite commentée de la Mosaïque Gallo-Romaine

Office de Tourisme du Migennois 1 place François Mitterrand Migennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-15

Les mosaïques gallo-romaines, ce n’est pas qu’en Italie ! À Migennes, plongez près de 1 700 ans en arrière, à l’époque où Mitigana (ancien nom de Migennes) était occupée par une vaste villa gallo-romaine. Au IVᵉ siècle, ses habitants marchaient chaque jour sur une somptueuse mosaïque polychrome et géométrique de 210 m², aujourd’hui reconnue comme l’une des plus vastes de la Gaule du Nord. .

Office de Tourisme du Migennois 1 place François Mitterrand Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée de la Mosaïque Gallo-Romaine

L’événement Visite commentée de la Mosaïque Gallo-Romaine Migennes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Migennes