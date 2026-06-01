Visite commentée Mémoires d’Anciens Église Saint-Pancrace Migennes
Visite commentée Mémoires d’Anciens Église Saint-Pancrace Migennes jeudi 25 juin 2026.
Migennes
Visite commentée Mémoires d’Anciens
Église Saint-Pancrace Place Gambetta Migennes Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:30:00
fin : 2026-06-25 12:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Avant le canal de Bourgogne, avant l’essor ferroviaire, Migennes était un village perché sur sa colline. Autour de son église, les maisons se regroupaient à l’abri des regards et du temps, dominant la vallée de l’Yonne.
Parcourez les ruelles chargées d’histoire et découvrez les souvenirs transmis par les habitants. Des anecdotes insolites aux événements marquants du XXe siècle. Écoutez le jeune Saint-Pancrace affronter les lions, percez les secrets du Trou du Diable et revivez les grandes heures du quartier à travers les guerres. .
Église Saint-Pancrace Place Gambetta Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr
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English : Visite commentée Mémoires d’Anciens
L’événement Visite commentée Mémoires d’Anciens Migennes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Migennes
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