Visite commentée Mémoires d’Anciens Église Saint-Pancrace Migennes

Migennes

Visite commentée Mémoires d’Anciens

Église Saint-Pancrace Place Gambetta Migennes Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:30:00

fin : 2026-06-25 12:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Avant le canal de Bourgogne, avant l’essor ferroviaire, Migennes était un village perché sur sa colline. Autour de son église, les maisons se regroupaient à l’abri des regards et du temps, dominant la vallée de l’Yonne.

Parcourez les ruelles chargées d’histoire et découvrez les souvenirs transmis par les habitants. Des anecdotes insolites aux événements marquants du XXe siècle. Écoutez le jeune Saint-Pancrace affronter les lions, percez les secrets du Trou du Diable et revivez les grandes heures du quartier à travers les guerres. .

Église Saint-Pancrace Place Gambetta Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée Mémoires d’Anciens

L’événement Visite commentée Mémoires d’Anciens Migennes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Migennes