Visite commentée La vie au temps de la vapeur Étang du Buisson l’Oiseau Migennes mercredi 24 juin 2026.

Migennes

Visite commentée La vie au temps de la vapeur

Étang du Buisson l’Oiseau Rue du Buisson l’Oiseau Migennes Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Avec l’arrivée du chemin de fer au XIXᵉ siècle, Migennes change de visage et entre dans une nouvelle ère. Autour de la gare et des installations ferroviaires se développe progressivement un véritable quartier de cheminots, conçu pour accueillir les ouvriers, les employés du rail et leurs familles. Une nouvelle communauté voit le jour, vivant au rythme des locomotives, des départs, des arrivées et du sifflement des trains. .

Étang du Buisson l’Oiseau Rue du Buisson l’Oiseau Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée La vie au temps de la vapeur

L’événement Visite commentée La vie au temps de la vapeur Migennes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Migennes