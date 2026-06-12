Périgueux

Journées européennes de l’archéologie

20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Samedi 13 et dimanche 14 juin

À 10h30 et 15h

Vesunna, site-musée gallo-romain

Envie de découvrir ce qui se cache derrière les vitrines d’un musée ?

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, plongez dans les coulisses des collections archéologiques !

Enfilez vos gants et découvrez le métier de régisseur des collections. Comment les objets archéologiques sont-ils manipulés, étudiés et conservés ? Les vestiges gallo-romains n’auront bientôt plus de secrets pour vous !

À destination du grand public (enfant à partir de 10 ans)

️ Gratuit

Réservation obligatoire au 05 53 53 00 92

⚠️ Nombre de places limité .

20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92

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English : Journées européennes de l’archéologie

L’événement Journées européennes de l’archéologie Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux