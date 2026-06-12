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Journées européennes de l’archéologie Périgueux

Journées européennes de l’archéologie Périgueux

Journées européennes de l’archéologie Périgueux samedi 13 juin 2026.

Adresse : 20 Rue 26ème Régiment d'Infanterie

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Périgueux

Journées européennes de l’archéologie

20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Samedi 13 et dimanche 14 juin
À 10h30 et 15h
Vesunna, site-musée gallo-romain
Envie de découvrir ce qui se cache derrière les vitrines d’un musée ?
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, plongez dans les coulisses des collections archéologiques !
Enfilez vos gants et découvrez le métier de régisseur des collections. Comment les objets archéologiques sont-ils manipulés, étudiés et conservés ? Les vestiges gallo-romains n’auront bientôt plus de secrets pour vous !
À destination du grand public (enfant à partir de 10 ans)
️ Gratuit
Réservation obligatoire au 05 53 53 00 92
⚠️ Nombre de places limité   .

20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 

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English : Journées européennes de l’archéologie

L’événement Journées européennes de l’archéologie Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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