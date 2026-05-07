Journées européennes de l’archéologie Saintes
Journées européennes de l’archéologie Saintes samedi 13 juin 2026.
Saintes
Journées européennes de l’archéologie
Arènes et autres lieux Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Vous avez rendez-vous avec l’histoire!
.
Arènes et autres lieux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You have a date with history!
L’événement Journées européennes de l’archéologie Saintes a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Rencontre publique Médiathèque François Mitterrand Saintes 7 mai 2026
- Vernissage de l’exposition Par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Médiathèque François Mitterrand Saintes 7 mai 2026
- Grande friperie Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes 8 mai 2026
- Foliflores 2026 Le Petit Chadignac Saintes 8 mai 2026
- Concert de présentation du Festival OFF Saintes 8 mai 2026