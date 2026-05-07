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Journées européennes de l’archéologie Saintes

Journées européennes de l’archéologie Saintes samedi 13 juin 2026.

Adresse : Arènes et autres lieux

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Saintes

Journées européennes de l’archéologie

Arènes et autres lieux Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

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Arènes et autres lieux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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L’événement Journées européennes de l’archéologie Saintes a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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