Sigean

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE

Place de la Libération Sigean Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:00:00

fin : 2026-06-12 12:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, découvrez le Musée des Corbières et l’Oppidum de Pech Maho lors d’une visite guidée complète avec la guide (sur inscription)

Suivant la météo, le sens de la visite peut être modifié.

L’information sera communiqué au moment de l’inscription

Prévoir des chaussures de marches, de l’eau, casquette, crème solaire et anti moustique pour le site archéologique

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Place de la Libération Sigean 11130 Aude Occitanie +33 4 68 41 59 89 museedescorbieres@sigean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Archaeology Days, discover the Musée des Corbières and the Pech Maho Oppidum on a fully guided tour with the guide (registration required)

Depending on the weather, the direction of the tour may change.

Information will be provided upon registration

Bring walking shoes, water, cap, sun cream and mosquito repellent for the archaeological site

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Sigean a été mis à jour le 2026-05-26 par