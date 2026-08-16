Journées européennes du patrimoine 2026 Balade commentée dans le quartier des Godelins Maison Les Salamandres Binic-Étables-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Maison Les Salamandres · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
Journées européennes du patrimoine 2026 Balade commentée dans le quartier des Godelins
Maison Les Salamandres 2 Rue du Clos Pierrot Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’association Etables entre Terre et Mer propose une balade pour découvrir le quartier des Godelins. Départ à 15h de la maison Les Salamandres 2 rue du Clos Pierrot. Durée 2h. Gratuit, sans réservation. .
Maison Les Salamandres 2 Rue du Clos Pierrot Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 69 58
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Balade commentée dans le quartier des Godelins Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-10 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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