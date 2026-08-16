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AGENDA · Binic-Étables-sur-Mer

Journées européennes du patrimoine 2026 Balade commentée dans le quartier des Godelins Maison Les Salamandres Binic-Étables-sur-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · Maison Les Salamandres · Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Maison Les Salamandres
Adresse
2 Rue du Clos Pierrot
Ville
22680 Binic-Étables-sur-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Binic-Étables-sur-Mer

Journées européennes du patrimoine 2026 Balade commentée dans le quartier des Godelins

Maison Les Salamandres 2 Rue du Clos Pierrot Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L’association Etables entre Terre et Mer propose une balade pour découvrir le quartier des Godelins. Départ à 15h de la maison Les Salamandres 2 rue du Clos Pierrot. Durée 2h. Gratuit, sans réservation.   .

Maison Les Salamandres 2 Rue du Clos Pierrot Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 69 58 

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Balade commentée dans le quartier des Godelins Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-10 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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