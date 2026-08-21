Journées européennes du patrimoine 2026, Draguignan, Draguignan

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 Samedi 19 septembre, 10h00 Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

HAMEAU DU FLAYOSQUET

Samedi 19

18h : De l’Univers à la Terre – Conférence de Jacques Gautier

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THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

Samedi 19

10h à 18h : Patrimômes #5

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10h • 11h • 12h • 14h • 15h • 16h Dans la peau d’un artiste

Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau d’un artiste ?

Au programme : découverte de l’histoire du théâtre, de ses métiers et de ses recoins insolites, installation dans les loges, choix de son personnage, répétitions avant la représentation. Visites guidées d’environ une heure.

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BALADE MÉDIÉVALE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Samedi 19 – 10h à 17h30

Organisée par l’association Résine Média à la Chapelle de l’Observance.

Envie de remonter le temps ? Grâce à des casques de réalité virtuelle mis à disposition à la Chapelle de l’Observance, partez à la découverte de la cité telle qu’elle était au Moyen Âge. Une équipe sera sur place pour vous accompagner et vous guider dans l’utilisation des casques VR.

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BALADE MÉDIÉVALE

Samedi 19 – 10h

Balade numérique par l’association Résine Média.

Toute l’année profitez de ce voyage dans le temps, tel un conte provençal, qui vous fera découvrir Draguignan au Moyen Âge, cité comtale riche et prospère. Muni de votre téléphone portable et sans avoir besoin de télécharger une application, vous découvrirez la fascinante histoire de la ville et rencontrerez des personnages emblématiques. Durée : 1h30 – Accessible toute l’année via balade-medievale-draguignan.fr

RDV à 10h au 29 rue Georges Cisson (devant le centre Hermès)

Inscriptions : 06 11 22 35 58 – studio@resinemedia.net

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QUARTIER DES ARTS

Samedi 19

Quartier des Arts – Déambulation interactive par l’association Résine Média.

Venez picorer des contenus historiques relatifs au Quartier des arts. Une immersion à la découverte de 3 époques : médiévale, années 50/60 et contemporaine. www.balade-numerique.fr – Durée : 10 min. Venez avec votre smartphone pour scanner les QRcode.

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LE CHEMIN DE L’EAU

Samedi 19 – 14h

Balade numérique par l’association Résine Média.

Départ au moulin Buisson (en face du Musée des ATP, côté rue Roumanille)

Venez découvrir les industries qui utilisaient l’eau et percez le mystère de la martelière. En famille ou individuel. www.balade-numerique.fr. Durée : 1h – Inscriptions : 06 11 22 35 58 – studio@resinemedia.net

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ASSOCIATION DU CERCLE DU DRAGON D’ARGENT

Samedi 19 – 10h à 12h / 14h à 17h

Découverte de certains savoir-faire et métiers médiévaux : calligraphie, tissage à la carte, vannerie, cardage de la laine, fonderie de petits objets.

19 rue de Trans – Accès libre

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LES ARCHIVES MUNICIPALES DE DRAGUIGNAN

Samedi 19 – Dimanche 20 – 9h à 12h et de 14h à 17h

Atelier puzzle autour de la photographie ancienne

À partir de 6 ans – En extérieur devant la Mairie annexe – Place Cassin

Exposition de plans sur l’évolution des bâtiments historiques de la ville de Draguignan. Tout public – Mairie annexe – Salle de consultation des archives – Place Cassin

Exposition de Cartes postales à travers la ville pour retrouver le Draguignan d’autrefois. Renseignements : 04 94 60 31 31 – archives@ville-draguignan.fr

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Musée des Arts et Traditions Populaires

Samedi 19 – Dimanche 20

9h à 12h : Autour du four à pain

Samedi 19

10h à 11h30 : atelier Archéo – Dessiner l’invisible

Dans la peau d’un archéologue, à travers une démarche d’investigation et de manipulation de matériel, découvre l’objet que tu vas créer. À partir de 8 ans. Gratuit sur réservation – Durée : 1h30.

14h à 17h30 : L’Amuséum – Un cabinet de curiosités vivant et interactif

L’Amuséum mêle science, art, histoire et magie comme l’harmonographe, les magiciens Elliot et Roxanne éveillent la curiosité du public, petits et grands. Accès libre en continu.

14h à 15h : visites guidées du musée autour de l’exposition Archéologie d’ici et d’ailleurs. Durée : 30 min.

Samedi 19 – Dimanche 20

10h – 12h30 & 14h – 18h Artothèque – Chapelle du Bon Pasteur

Découvrez “Prêts” la nouvelle exposition à la Chapelle du Bon Pasteur. www.larto.fr

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MUSÉE DE L’ARTILLERIE

Samedi 19 – Dimanche 20 – 9h à 12h / 13h30 à 17h30

Visites commentées autour de la protection du patrimoine en cas de conflits : convention de La Haye et présentation du bouclier bleu. Renseignements : musee.artillerie@worldonline.fr – Tél. : 04 83 08 13 86

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HÔTEL DÉPARTEMENTAL DES EXPOSITIONS DU VAR

Samedi 19 – Dimanche 20 – 10h à 19h

Visites flash tout au long de la journée de l’xposition Inca. L’héritage sacré des Andes. Exceptionnellement gratuit.

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ANIMATIONS PROPOSÉES EN PARTENARIAT AVEC DPVa ET LE SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE DE LA VILLE

Samedi 19

9h à 12h : visite de la cité comtale commentée par Frédéric Lanore. Rdv place Cassin – Groupe de 25 personnes. Renseignements : 04 94 84 54 31

14h à 16h : visite de la Chapelle Saint-Hermentaire. Réservation : 04 94 84 54 31.

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CIMETIÈRE AMÉRICAIN

Samedi 19 – Dimanche 20 – 10h à 12h

Le Rhone American Cemetery sous l’objectif du temps. Entre photos de chantier et portraits d’autrefois, cette visite révèle comment la photographie nous fait voyager dans le temps et l’histoire. 20 personnes maximum. Réservation : rhone@abmc.gov

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CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

Samedi 19

11h : samedis en musique à la chapelle

Concert guitare voix proposé par Léo. Accès libre.

15h : “Chapelle en papier” – Atelier jeune public

Assemblez et décorez votre maquette de la Chapelle de l’Observance. Pour les jeunes visiteurs ou à découvrir en famille ! Durée : 1h – Inscription sur billetterieculture.dracenie.com

Samedi 19 – Dimanche 20

10h à 17h30 : visite de l’exposition L’été à la mode, histoire de la mode estivale 1780-1980. Renseignements : 04 94 84 54 31

10h à 17h30 : balade médiévale en réalité virtuelle (avec un casque VR)

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MAISON DU BOURREAU

Samedi 19 – Dimanche 20

10h à 17h30 : découvrez cette demeure historique. Renseignements : 04 94 84 54 31

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CHAPELLE SAINT-SAUVEUR

Samedi 19 – Dimanche 20

10h à 17h30 : exposition permanente d’art singulier “ORGANuGAMMusEum”, 150 œuvres de Danielle Jacqui, artiste de l’art brut. Ce lieu se trouve à proximité de la Tour de l’Horloge. Renseignements : 04 94 84 54 31

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LES ENFERS

Samedi 19

10h • 11h • 14h • 15h • 16h

Venez découvrir un lieu historique unique : l’ancien local de décantation des eaux résiduelles des moulins à huile. Cette vaste salle, à l’architecture voûtée remarquable, abrite en son sous-sol une impressionnante cave composée de cinq bacs de décantation.

+ de 8 ans. Port de chaussures fermées et adaptées indispensable. Réservation obligatoire : 04 94 84 54 31

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LA TOUR DE L’HORLOGE

Samedi 19

10h à 17h30 : visite de la majestueuse Tour de l’Horloge, l’un des monuments emblématiques de la ville. Renseignements : 04 94 84 54 31

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MICRO-FOLIE – MUSÉE NUMÉRIQUE – CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

Samedi 19

10h à 17h30 : visite libre – Collection Notre-Dame de Paris

10h à 17h30 : activités ludiques – Notre-Dame de Paris. Sous forme de jeux ou d’activité manuelle, apprenez-en encore plus sur Notre-Dame de Paris ! En accès libre dans l’espace Micro-Folie.

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EXPOSITION SUR LES GRILLES DU JARDIN ANGLÈS

Exposition : Paysages archéologiques arméniens Jusqu’à janvier 2027

Boulevard Clemenceau – Grilles du jardin Anglès

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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Samedi 19 à 14h30 • 15h30 • 16h30 • 17h30

Concert Au chœur des roches rouges

Durée 20 min. Réservation obligatoire : mba@ville-draguignan.fr – 04 98 10 26 85

Samedi 19 à 10h • 11h • 12h • 14h • 15h • 16h • 17h

Visite flash de l’exposition temporaire Les roches rouges

Sans inscription. Durée 30 min. Renseignements : 04 98 10 26 85 – mba-draguignan.fr

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:studio@resinemedia.net »}, {« link »: « http://www.balade-numerique.fr »}, {« link »: « mailto:archives@ville-draguignan.fr »}, {« link »: « http://www.larto.fr »}, {« link »: « mailto:musee.artillerie@worldonline.fr »}, {« link »: « mailto:rhone@abmc.gov »}, {« link »: « mailto:mba@ville-draguignan.fr »}]

Programme de samedi