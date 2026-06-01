Journée des Sports et des Associations, Parc Haussmann, Draguignan

Journée des Sports et des Associations Samedi 5 septembre, 09h00 Parc Haussmann Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00

Samedi 5 septembre – Journée des Sports et des Associations

Parc Haussmann.

Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.

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