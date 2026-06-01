Journée des Sports et des Associations, Parc Haussmann, Draguignan
Journée des Sports et des Associations, Parc Haussmann, Draguignan samedi 5 septembre 2026.
Journée des Sports et des Associations Samedi 5 septembre, 09h00 Parc Haussmann Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00
Samedi 5 septembre – Journée des Sports et des Associations
Parc Haussmann.
Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.
Venez découvrir toutes les associations dracénoises !
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Forum du handicap et de la dépendance, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 5 juin 2026
- Soirée italienne, Place du Marché, Draguignan 5 juin 2026
- CONCERT OREPA, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan 5 juin 2026
- Visite et atelier – Exposition l’été à la mode, Chapelle de l’Observance, Draguignan 6 juin 2026
- Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte, Salle Rodolphe Nasarre, Draguignan 6 juin 2026