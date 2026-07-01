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Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan

jeudi 13 août 2026 · Centre ville · Draguignan

Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Centre ville
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

Apéros concerts et marchés nocturnes Jeudi 13 août, 18h30 Centre ville Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T18:30:00+02:00 – 2026-08-13T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-13T18:30:00+02:00 – 2026-08-13T22:30:00+02:00

Jeudi 13 août
Apéro concert
Boulevard Clemenceau haut – PARAL’L – Soul Pop
Boulevard Clemenceau milieu – XAVIER PEPPER –Folk Pop
Boulevard Clemenceau bas – BAGASSO – Latino Caribéen
Place Cassin – ECLIPSE – Rock
Place du Marché – LOVIZZ – Variétés
Place des Comtes de Provence – CHANTS SWINGS – Jazz
Place aux Herbes – CHERRY CHICKS – Pop Rock
Rue Mireur – ZEZ & STEFAN – Pop Rock
Place du Dragon – MONKEY CLUB – Pop Rock
Rue République – GABIE & LEONE – Variétés
À partir de 19h30

Marché nocturne
À partir de 18h30 – Boulevard Clemenceau.

Arrêté municipal n°A-2026-1807
Afin de permettre le bon déroulement de ces animations qui débuteront à partir du 9 juillet jusqu’au jeudi 20 août, les dispositions suivantes seront prises, à l’initiative des services de police :
* place du Dragon pour les journées suivantes :
– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 14h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,
– Les jeudi 16 et 30 juillet à partir de 11h au vendredi 17 et 31 juillet à 6h
– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 14h au vendredi 7 et 21 août à 3h
– Le jeudi 13 août à partir de 11h au vendredi 14 août à 6h

* boulevard Marx Dormoy pour les journées suivantes :
– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 11h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,
– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 11h au vendredi 7 et 21 août à 3h

Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Participez aux apéros concerts et aux marchés nocturnes de l’été !

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