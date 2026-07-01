Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan
jeudi 20 août 2026 · Centre ville · Draguignan
Informations pratiques
Apéros concerts et marchés nocturnes Jeudi 20 août, 18h30 Centre ville Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T18:30:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T18:30:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00
Jeudi 20 août
Apéro concert
Boulevard Clemenceau milieu – WINELIGHT DUO – Variétés
Boulevard Clemenceau bas – FACE 2 FACE – Soul Pop
Place Cassin – BEM – Pop Rock
Place du Marché – LEON TRIO – Pop Rock
Place des Comtes de Provence – HYLM LIA – Variétés
Place aux Herbes – ZEN MUSIK –Pop Rock
Rue Mireur – JAZZY FRENCHY – Jazzy
Place du Dragon – H2O –Pop Rock
Rue République – MROCK – Rock
Boulevard Marx Dormoy – OLDIZ – Variétés
À partir de 19h30
Marché nocturne
À partir de 18h30 – Boulevard Clemenceau.
Arrêté municipal n°A-2026-1807
Afin de permettre le bon déroulement de ces animations qui débuteront à partir du 9 juillet jusqu’au jeudi 20 août, les dispositions suivantes seront prises, à l’initiative des services de police :
* place du Dragon pour les journées suivantes :
– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 14h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,
– Les jeudi 16 et 30 juillet à partir de 11h au vendredi 17 et 31 juillet à 6h
– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 14h au vendredi 7 et 21 août à 3h
– Le jeudi 13 août à partir de 11h au vendredi 14 août à 6h
* boulevard Marx Dormoy pour les journées suivantes :
– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 11h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,
– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 11h au vendredi 7 et 21 août à 3h
Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Participez aux apéros concerts et aux marchés nocturnes de l’été !
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