Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan

Informations pratiques

Apéros concerts et marchés nocturnes Jeudi 20 août, 18h30 Centre ville Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T18:30:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T18:30:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00

Jeudi 20 août

Apéro concert

Boulevard Clemenceau milieu – WINELIGHT DUO – Variétés

Boulevard Clemenceau bas – FACE 2 FACE – Soul Pop

Place Cassin – BEM – Pop Rock

Place du Marché – LEON TRIO – Pop Rock

Place des Comtes de Provence – HYLM LIA – Variétés

Place aux Herbes – ZEN MUSIK –Pop Rock

Rue Mireur – JAZZY FRENCHY – Jazzy

Place du Dragon – H2O –Pop Rock

Rue République – MROCK – Rock

Boulevard Marx Dormoy – OLDIZ – Variétés

À partir de 19h30

Marché nocturne

À partir de 18h30 – Boulevard Clemenceau.

Arrêté municipal n°A-2026-1807

Afin de permettre le bon déroulement de ces animations qui débuteront à partir du 9 juillet jusqu’au jeudi 20 août, les dispositions suivantes seront prises, à l’initiative des services de police :

* place du Dragon pour les journées suivantes :

– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 14h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,

– Les jeudi 16 et 30 juillet à partir de 11h au vendredi 17 et 31 juillet à 6h

– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 14h au vendredi 7 et 21 août à 3h

– Le jeudi 13 août à partir de 11h au vendredi 14 août à 6h

* boulevard Marx Dormoy pour les journées suivantes :

– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 11h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,

– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 11h au vendredi 7 et 21 août à 3h

Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Participez aux apéros concerts et aux marchés nocturnes de l’été !