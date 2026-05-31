Animation – Concert à la bougie, Place du Marché, Draguignan

Animation – Concert à la bougie Mardi 11 août, 21h30 Place du Marché Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T21:30:00+02:00 – 2026-08-11T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-11T21:30:00+02:00 – 2026-08-11T23:30:00+02:00

Mardi 11 août – Concert à la bougie : Tribute The BEATLES – The Littles

Quatre garçons dans le vent, restituent les arrangements qui ont fait la légende des BEATLES. Leur énergie transporte le public dans l’univers des FAB’FOUR de Liverpool. Sans mimétisme, juste un clin d’œil avec leurs costumes ajustés et leurs cravates bien nouées, les quatre musiciens séduisent un public de tous âges et rendent hommage avec grand respect à ce groupe légendaire en exprimant avec passion et personnalité, ces chansons connues de tous.

À partir de 21h30 – Place du Marché

Place du Marché Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Au cœur de sa vieille ville, Draguignan accueille tous les samedis le plus ancien marché de la Dracénie. Tout autour, les rues regorgent d’échoppes d’artisans.

Concert à la bougie : Tribute The BEATLES – The Littles