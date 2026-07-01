AGENDA · Draguignan
Concert – Années 80, Place Cassin, Draguignan
vendredi 14 août 2026 · Place Cassin · Draguignan
Informations pratiques
Concert – Années 80 Vendredi 14 août, 21h30 Place Cassin Var
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T21:30:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-14T21:30:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Concert gratuit sur le thème des années 80 proposé par la Ville.
Place Cassin à partir de 21h30
Renseignements : 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21
Place Cassin Place Cassin, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Concert – Années 80
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