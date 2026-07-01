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AGENDA · Draguignan

Concert – Années 80, Place Cassin, Draguignan

vendredi 14 août 2026 · Place Cassin · Draguignan

Concert – Années 80, Place Cassin, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Place Cassin
Adresse
Place Cassin, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Gratuit

Concert – Années 80 Vendredi 14 août, 21h30 Place Cassin Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T21:30:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-14T21:30:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00

Concert gratuit sur le thème des années 80 proposé par la Ville.
Place Cassin à partir de 21h30

Renseignements : 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21

Place Cassin Place Cassin, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Concert – Années 80

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