82e anniversaire de la Libération de Draguignan, Centre ville, Draguignan

82e anniversaire de la Libération de Draguignan Dimanche 16 août, 10h00 Centre ville Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T10:00:00+02:00 – 2026-08-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-16T10:00:00+02:00 – 2026-08-16T23:00:00+02:00

Programme du samedi 16 août :

10h : cérémonie à la stèle de la libération – Square Denis Fontès.

10h45 : cérémonie au monument de la Résistance – Place de la Paix – Simone Veil.

11h30 : cérémonie au cimetière américain « Rhône ».

11h – 19h : reconstitution d’un camp militaire US par les associations Delta Force 44 au Jardin Angles (Hôpital de campagne, camp militaire, maquisards, gendarmerie, poste, ateliers, parcours du combattant pour les enfants, buvette).

20h : défilé de véhicules d’époque et troupes de parachutistes – Boulevard Clemenceau.

21h30 : bal avec l’orchestre « ALORS ON CHANTE » Variétés – Place Cassin.

Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

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