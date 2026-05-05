Visite et atelier – Exposition l’été à la mode, Chapelle de l’Observance, Draguignan
Visite et atelier – Exposition l’été à la mode, Chapelle de l’Observance, Draguignan samedi 6 juin 2026.
Visite et atelier – Exposition l’été à la mode 6 juin – 4 juillet Chapelle de l’Observance Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00
Samedi
10h30 – Visite guidée de l’exposition
Durée : 1h – Gratuit sur réservation
Jeudi 11 juin
17h – Visite famille : Les bords de mer au début du XXe siècle
Balade ludique dans l’exposition l’été à la mode à la chapelle de l’Observance et celle des Roches rouges au musée des Beaux-Arts sur la thématique du costume balnéaire et du pausage de l’Estérel.
A partir de 6 ans – Départ à la Chapelle de l’Observance
Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]
Ateliers et visites du 5 juin au 5 juillet
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