Visite et atelier – Exposition l’été à la mode, Chapelle de l’Observance, Draguignan

Visite et atelier – Exposition l’été à la mode 6 juin – 4 juillet Chapelle de l’Observance Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00

Samedi

10h30 – Visite guidée de l’exposition

Durée : 1h – Gratuit sur réservation

Jeudi 11 juin

17h – Visite famille : Les bords de mer au début du XXe siècle

Balade ludique dans l’exposition l’été à la mode à la chapelle de l’Observance et celle des Roches rouges au musée des Beaux-Arts sur la thématique du costume balnéaire et du pausage de l’Estérel.

A partir de 6 ans – Départ à la Chapelle de l’Observance

Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]

Ateliers et visites du 5 juin au 5 juillet