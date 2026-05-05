La chasse aux dragons, Centre ville, Draguignan
La chasse aux dragons, Centre ville, Draguignan vendredi 26 juin 2026.
La chasse aux dragons 26 juin – 14 août, les vendredis Centre ville Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-14T08:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Samedi 27 juin
10h : Chasse aux dragons
Partez à la chasse aux dragons à travers la ville lors d’un jeu de piste ludique et mystérieux, avant de découvrir l’exposition issue du concours estival du Quartier des Arts.
Bulletins disponibles à l’Office du tourisme et à la boucherie Michel et Frères, rue des Marchands.
Tout public – Gratuit sur réservation.
Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]
Partez à la recherche des dragons cachés et tentez de remportez des bons d’achat !
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