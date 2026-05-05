Exposition l’été à la mode, Chapelle de l’Observance, Draguignan
Exposition l’été à la mode, Chapelle de l’Observance, Draguignan mardi 7 juillet 2026.
Exposition l’été à la mode 7 juillet – 29 août Chapelle de l’Observance Var
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:30:00+02:00 – 2026-08-29T11:30:00+02:00
Du 6 juillet au 31 août
Le Mardi
10h30 : Les p’tites histoires de la Micro-Folie
Conte et oeuvres d’art pour les 3-6 ans. Durée 30 min. Gratuit sur réservation
16h : Visite guidée de l’exposition. Durée 1h. Gratuit sur réservation
Samedi
10h30 Visite guidée de l’exposition. Durée 1h. Gratuit sur réservation
Une fois par semaine (jour variable)
10h30 atelier jeune public en lien avec l’exposition. A partir de 6 ans – Durée 1h. Gratuit sur réservation
Jeudi 9 juillet & 13 août
17h – Visite famille : Les bords de mer au début du XXe siècle
Balade ludique dans l’exposition l’été à la mode à la Chapelle de l’Observance et celle des Roches rouges au musée des Beaux-Arts sur la thématique du costume balnéaire et du pausage de l’Estérel.
A partir de 6 ans – Départ à la Chapelle de l’Observance
Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/chapelle-de-l-observance.html »}]
Programme des vacances d’été
À voir aussi à Draguignan (Var)
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