Exposition l’été à la mode, Chapelle de l’Observance, Draguignan

Exposition l’été à la mode 7 juillet – 29 août Chapelle de l’Observance Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T10:30:00+02:00 – 2026-08-29T11:30:00+02:00

Du 6 juillet au 31 août

Le Mardi

10h30 : Les p’tites histoires de la Micro-Folie

Conte et oeuvres d’art pour les 3-6 ans. Durée 30 min. Gratuit sur réservation

16h : Visite guidée de l’exposition. Durée 1h. Gratuit sur réservation

Samedi

10h30 Visite guidée de l’exposition. Durée 1h. Gratuit sur réservation

Une fois par semaine (jour variable)

10h30 atelier jeune public en lien avec l’exposition. A partir de 6 ans – Durée 1h. Gratuit sur réservation

Jeudi 9 juillet & 13 août

17h – Visite famille : Les bords de mer au début du XXe siècle

Balade ludique dans l’exposition l’été à la mode à la Chapelle de l’Observance et celle des Roches rouges au musée des Beaux-Arts sur la thématique du costume balnéaire et du pausage de l’Estérel.

A partir de 6 ans – Départ à la Chapelle de l’Observance

Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/chapelle-de-l-observance.html »}]

Programme des vacances d’été