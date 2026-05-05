Le Bal populaire de Draguignan, Place du Marché, Draguignan
Le Bal populaire de Draguignan, Place du Marché, Draguignan vendredi 3 juillet 2026.
Le Bal populaire de Draguignan Vendredi 3 juillet, 19h00 Place du Marché Var
Gratuit en libre accès
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00
Vendredi 3 juillet
À partir de 19h : Le Bal populaire de Draguignan
Vivez un bal populaire participatif dans les rues de Draguignan.
Guidés par des danseurs et un DJ, vous entrez dans la ronde.
En partenariat avec Théâtres en Dracénie et la Cie Eugénie Andrin
Place du marché – Tout public – Gratuit en libre accès.
Place du Marché Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Au cœur de sa vieille ville, Draguignan accueille tous les samedis le plus ancien marché de la Dracénie. Tout autour, les rues regorgent d’échoppes d’artisans.
Le Bal populaire de Draguignan
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Luca Sestak Trio THEATRE DE L’ESPLANADE Draguignan 7 mai 2026
- EVENEMENT « EDITH », Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan 12 mai 2026
- RUGBY – Tournoi amical de Longo-Maï Dracénie, Stade Léo Lagrange, Draguignan 14 mai 2026
- Exposition « Fêtes Populaires», Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 21 mai 2026
- Les Roches Rouges, Musée des Beaux-arts de Draguignan, Draguignan 23 mai 2026