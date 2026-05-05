Le Bal populaire de Draguignan, Place du Marché, Draguignan

Le Bal populaire de Draguignan Vendredi 3 juillet, 19h00 Place du Marché Var

Gratuit en libre accès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Vendredi 3 juillet

À partir de 19h : Le Bal populaire de Draguignan

Vivez un bal populaire participatif dans les rues de Draguignan.

Guidés par des danseurs et un DJ, vous entrez dans la ronde.

En partenariat avec Théâtres en Dracénie et la Cie Eugénie Andrin

Place du marché – Tout public – Gratuit en libre accès.

Place du Marché Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Au cœur de sa vieille ville, Draguignan accueille tous les samedis le plus ancien marché de la Dracénie. Tout autour, les rues regorgent d’échoppes d’artisans.

Le Bal populaire de Draguignan