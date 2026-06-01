La Fête du dragon – Les animations, Centre ville, Draguignan

La Fête du dragon – Les animations 26 et 27 juin Centre ville Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:30:00+02:00

Assistez et participez aux animations proposées à l’occasion de la Fête du dragon !

-> Remise des prix « CONCOURS DE DRAGONS»

Autour d’un grand apéritif festif, l’association AQAD dévoilera les gagnants du concours. Vendredi 19h – Place Luis Mizon.

-> Repas musical : AÏOLI avec le groupe OLDIZ

Vendredi 20h30. Place du Marché. Aioli + fromage + dessert + café

Tarif : 22€ / pers.

Billetterie : service Animation – Centre Joseph Collomp – 04 94 60 31 59/04 94 60 20 21 – Du lundi au vendredi de 9h à 12h et billetterieculture.dracenie.com

-> JEU DE PISTE

Partez à la chasse aux dragons à travers la ville lors d’un jeu de piste ludique et mystérieux, avant de découvrir l’exposition issue du concours estival du Quartier des Arts – À partir de 6 ans. Inscription sur billetterieculture.dracenie.com.

Samedi 10h – Musée des ATP – Place Georges Brassens.

-> DÉCOUVERTE D’AUTEUR

Présentation et dédicace du livre d’Alison Bounce , « AUSTRALE », l’odyssée métamorphique d’un voyage à la voile en Antarctique. Samedi 10h-12h/15h-18h – Espace Les Caboch’Arts – 9, rue de Trans.

-> DÉCOUVERTE D’ARTISTE

Présentation saisissante et exceptionnelle du célèbre tableau de Renoir «le déjeuner des canotiers » recréé avec brio par Serge Cuba . Samedi 10h-12h/14h-18h – Espace Les Caboch’Arts – 9, rue de Trans.

-> IL ÉTAIT UNE FOIS LA FERME

Présentation des animaux de la ferme, atelier traite de chèvres, atelier fabrication du beurre… Samedi 10h-17h – Place des Comtes de Provence.

-> FANFARE GODOGODOM

La fanfare énergique et toujours de bonne humeur déambulera dans les rues piétonnes du centre-ville. Samedi 10h30-12h.

-> CHALLENGE DE PÉTANQUE FAMILIAL

DRAGUI’BOULES 2026

Proposé par l’Association la Table Ronde 269 – 11 ème édition du challenge – Concours familial en doublette choisie (10€ par équipe). Concours de tirs à l’œuf. Concours de tirs. De nombreux lots à gagner. Concours parents/enfants de moins de 12 ans (en doublette) Les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives et associations nationales et locales venant en aide aux enfants malades et en difficulté sociale. Buvette, sandwichs et barbecue sur place dans le Jardin Angles. Inscription sur place de 15h à 16h. Début des premières parties à 16h. Samedi 15h au parking des Allées Azémar.

-> MARCHÉ ARTISANAL PROVENÇAL

Samedi à partir de 18h30 – boulevard Clemenceau

-> APÉROS CONCERTS

Samedi 20h :

Boulevard Clemenceau haut – Ginger Brown – Variétés

Boulevard Clemenceau milieu – CLUSTER – Pop Rock

Boulevard Clemenceau bas – SPACE COWBOYS – Funk Rock

Place Cassin – SNAP FINGERS – Pop Rock

Place du Marché – TINKIET – Pop Rock

Place des Comtes de Provence – FACE 2 FACE – Soul Pop

Place aux Herbes – NALOO – Pop Folk

Rue Mireur – CHERRY CHICKS – Pop Rock

Place du Dragon – BAKARA – Variétés

Rue République – CHANTS SWINGS – Jazz Manouch

Boulevard Marx Dormoy – WEO – Pop Rock

-> SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Samedi 22h30 – boulevard Clemenceau

Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}]

Assistez et participez aux animations proposées à l’occasion de la Fête du dragon !