La Fête du dragon – Les animations, Centre ville, Draguignan
La Fête du dragon – Les animations, Centre ville, Draguignan vendredi 26 juin 2026.
La Fête du dragon – Les animations 26 et 27 juin Centre ville Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:30:00+02:00
Assistez et participez aux animations proposées à l’occasion de la Fête du dragon !
-> Remise des prix « CONCOURS DE DRAGONS»
Autour d’un grand apéritif festif, l’association AQAD dévoilera les gagnants du concours. Vendredi 19h – Place Luis Mizon.
-> Repas musical : AÏOLI avec le groupe OLDIZ
Vendredi 20h30. Place du Marché. Aioli + fromage + dessert + café
Tarif : 22€ / pers.
Billetterie : service Animation – Centre Joseph Collomp – 04 94 60 31 59/04 94 60 20 21 – Du lundi au vendredi de 9h à 12h et billetterieculture.dracenie.com
-> JEU DE PISTE
Partez à la chasse aux dragons à travers la ville lors d’un jeu de piste ludique et mystérieux, avant de découvrir l’exposition issue du concours estival du Quartier des Arts – À partir de 6 ans. Inscription sur billetterieculture.dracenie.com.
Samedi 10h – Musée des ATP – Place Georges Brassens.
-> DÉCOUVERTE D’AUTEUR
Présentation et dédicace du livre d’Alison Bounce , « AUSTRALE », l’odyssée métamorphique d’un voyage à la voile en Antarctique. Samedi 10h-12h/15h-18h – Espace Les Caboch’Arts – 9, rue de Trans.
-> DÉCOUVERTE D’ARTISTE
Présentation saisissante et exceptionnelle du célèbre tableau de Renoir «le déjeuner des canotiers » recréé avec brio par Serge Cuba . Samedi 10h-12h/14h-18h – Espace Les Caboch’Arts – 9, rue de Trans.
-> IL ÉTAIT UNE FOIS LA FERME
Présentation des animaux de la ferme, atelier traite de chèvres, atelier fabrication du beurre… Samedi 10h-17h – Place des Comtes de Provence.
-> FANFARE GODOGODOM
La fanfare énergique et toujours de bonne humeur déambulera dans les rues piétonnes du centre-ville. Samedi 10h30-12h.
-> CHALLENGE DE PÉTANQUE FAMILIAL
DRAGUI’BOULES 2026
Proposé par l’Association la Table Ronde 269 – 11 ème édition du challenge – Concours familial en doublette choisie (10€ par équipe). Concours de tirs à l’œuf. Concours de tirs. De nombreux lots à gagner. Concours parents/enfants de moins de 12 ans (en doublette) Les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives et associations nationales et locales venant en aide aux enfants malades et en difficulté sociale. Buvette, sandwichs et barbecue sur place dans le Jardin Angles. Inscription sur place de 15h à 16h. Début des premières parties à 16h. Samedi 15h au parking des Allées Azémar.
-> MARCHÉ ARTISANAL PROVENÇAL
Samedi à partir de 18h30 – boulevard Clemenceau
-> APÉROS CONCERTS
Samedi 20h :
Boulevard Clemenceau haut – Ginger Brown – Variétés
Boulevard Clemenceau milieu – CLUSTER – Pop Rock
Boulevard Clemenceau bas – SPACE COWBOYS – Funk Rock
Place Cassin – SNAP FINGERS – Pop Rock
Place du Marché – TINKIET – Pop Rock
Place des Comtes de Provence – FACE 2 FACE – Soul Pop
Place aux Herbes – NALOO – Pop Folk
Rue Mireur – CHERRY CHICKS – Pop Rock
Place du Dragon – BAKARA – Variétés
Rue République – CHANTS SWINGS – Jazz Manouch
Boulevard Marx Dormoy – WEO – Pop Rock
-> SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Samedi 22h30 – boulevard Clemenceau
Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}]
Assistez et participez aux animations proposées à l’occasion de la Fête du dragon !
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Soirée théâtre – Building, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan 2 juin 2026
- Stand d’information et de prévention en santé sexuelle, Maison de l’étudiant, Draguignan 3 juin 2026
- Santa, Cinéma CGR Chabran, Draguignan 4 juin 2026
- Forum du handicap et de la dépendance, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 5 juin 2026
- Soirée italienne, Place du Marché, Draguignan 5 juin 2026