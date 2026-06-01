Soirée italienne, Place du Marché, Draguignan

Soirée italienne Vendredi 5 juin, 20h00 Place du Marché Var

Entrée : 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Vendredi 5 Juin à 20h à la place du Marché, participez à la soirée animée avec DJ et repas !

Repas proposé par les Ets Michel et Frères.

Menu : Lasagnes – Fromage – Tiramisu (hors boisson).

Tarif 20€ – Réservation et paiement avant le 30 Mai au 4 rue des Marchands Dog Station – 06 62 40 73 59

Traiteur Michel et Frères – 04 94 68 11 99.

Plus d’infos : Facebook Animations du Quartier des Arts de Draguignan.

Place du Marché Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 40 73 59 »}] Au cœur de sa vieille ville, Draguignan accueille tous les samedis le plus ancien marché de la Dracénie. Tout autour, les rues regorgent d’échoppes d’artisans.

Venez chanter et danser sur les plus beaux airs italiens !