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Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte, Salle Rodolphe Nasarre, Draguignan

Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte, Salle Rodolphe Nasarre, Draguignan

Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte, Salle Rodolphe Nasarre, Draguignan samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle Rodolphe Nasarre

Adresse : salle rodolphe nasarre draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte 6 et 7 juin Salle Rodolphe Nasarre Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Compétition organisée par le Cercle d’escrime dracénois

-> Compétition Loisir Adultes le 6 juin
Samedi 6 juin – de 12h à 19h – Salle Robert Leroux

-> Finale départementale du Var
Dimanche 7 juin de 8h30 à 17h30 – Salle Robert Leroux et gymnase Nasarre

Salle Rodolphe Nasarre salle rodolphe nasarre draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte

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