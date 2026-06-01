Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte, Salle Rodolphe Nasarre, Draguignan
Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte, Salle Rodolphe Nasarre, Draguignan samedi 6 juin 2026.
Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte 6 et 7 juin Salle Rodolphe Nasarre Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Compétition organisée par le Cercle d’escrime dracénois
-> Compétition Loisir Adultes le 6 juin
Samedi 6 juin – de 12h à 19h – Salle Robert Leroux
-> Finale départementale du Var
Dimanche 7 juin de 8h30 à 17h30 – Salle Robert Leroux et gymnase Nasarre
Salle Rodolphe Nasarre salle rodolphe nasarre draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte
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