La résidence Drago au Jardin Beatrix, Jardin Béatrix de Provence, Draguignan

La résidence Drago au Jardin Beatrix Dimanche 7 juin, 15h00 Jardin Béatrix de Provence Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le dimanche 7 juin, le jardin de la Résidence Drago se transforme en un espace vivant où les corps, le son et l’image dialoguent. Le duo Coco et Joly y déploie une performance dansée sensible et incarnée, explorant les tensions entre présence et disparition, ancrage et dérive. Leurs gestes, tantôt précis, tantôt relâchés, dessinent une écriture physique en constante mutation, invitant le public à une expérience immersive.

La musique de MIK MAK accompagne et traverse cette chorégraphie comme une matière organique. Rythmes fragmentés, nappes sonores et pulsations imprévisibles créent un paysage auditif en résonance avec les mouvements des danseurs. Le son agit ici comme un partenaire invisible, guidant, perturbant ou amplifiant les intentions du duo.

En dialogue avec la danse et la musique, la vidéo de CRL introduit une dimension visuelle supplémentaire. Projections, textures et images en mouvement viennent brouiller les frontières entre réel et fiction, intérieur et extérieur. L’ensemble compose une performance hybride où chaque médium enrichit l’autre, offrant au spectateur une expérience sensorielle complète au cœur du jardin.

Jardin Béatrix de Provence place st Clair, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0632645000 https://michaelmagne.com/ https://dragoban.webador.fr/ À la manière d’un jardin des parfums avec les plantes de la méditerranée, le jardin des senteurs Beatrix de Provence est à l’image du Jardin des migrations du Mucem sans apport d’eau et présente un bel échantillon d’essences de garrigue et de pinède provençales. Place St Clair

Le dimanche 7 juin, le jardin de la Résidence Drago se transforme en un espace vivant où les corps, le son et l’image dialoguent. Le duo Coco et Joly y déploie une performance dansée sensible et les…

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