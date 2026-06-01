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CONCERT OREPA, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

CONCERT OREPA, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

CONCERT OREPA, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Auditorium du Pôle culturel Chabran

Adresse : 660 avenue John Kennedy, Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Gratuit sur réservation

CONCERT OREPA Vendredi 5 juin, 20h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Audition de l’ensemble Orépa
L’atelier pop/rock du conservatoire fait trembler l’auditorium au rythme des titres les plus endiablés. Le thème de cette année est « chacun fait ce qui lui plaît ! ». L’été dernier, chaque musicien du groupe a proposé 4 titres soumis au vote de l’ensemble. Les 2 meilleurs titres de chaque musicien ont été retenus pour créer ce programme inédit !

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Audition de l’ensemble Orépa

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