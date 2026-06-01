Forum du handicap et de la dépendance, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
Forum du handicap et de la dépendance, Complexe Saint Exupéry, Draguignan vendredi 5 juin 2026.
Forum du handicap et de la dépendance Vendredi 5 juin, 09h30 Complexe Saint Exupéry Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Forum initialement prévu le 30 janvier, reporté au 5 juin.
L’APAJH du Var (Association pour les Adultes et Jeunes Handicapés) organise le Forum du Handicap et de la Dépendance le 30 janvier prochain à Draguignan.
La participation au salon est gratuite.
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « siegesocial@apajh.org »}]
Organisé par l’APAJH du Var (Association pour les Adultes et Jeunes Handicapés) hendicap forum
Apajh
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