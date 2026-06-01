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Forum du handicap et de la dépendance, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Forum du handicap et de la dépendance, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Forum du handicap et de la dépendance, Complexe Saint Exupéry, Draguignan vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Complexe Saint Exupéry

Adresse : Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Forum du handicap et de la dépendance Vendredi 5 juin, 09h30 Complexe Saint Exupéry Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Forum initialement prévu le 30 janvier, reporté au 5 juin.

L’APAJH du Var (Association pour les Adultes et Jeunes Handicapés) organise le Forum du Handicap et de la Dépendance le 30 janvier prochain à Draguignan.
La participation au salon est gratuite.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « siegesocial@apajh.org »}]
Organisé par l’APAJH du Var (Association pour les Adultes et Jeunes Handicapés) hendicap forum

Apajh

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